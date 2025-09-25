Lectorinfabula | oggi proclamazione del vincitore del premio Di Vagno Settima giornata fra Castellana Grotte Conversano e Turi

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Lectorinfabula, il festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno, continua. E lo fa coinvolgendo diverse generazioni in conversazioni e incontri fatti di storia, letteratura, sapere e futuro. La settima giornata del Festival sarà una giornata intensa vissuta tra Conversano, Castellana Grotte e Turi. Una giornata dedicata al ricordo della morte di Giuseppe Di Vagno e ricca di spunti di riflessione sull’attualità, su quanto accade nel mondo e sulle ricadute nei nostri territori. La mattinata come sempre sarà dedicata agli appuntamenti di Lector Ragazzi, a cura di Hamelin, con alcuni degli scrittori e delle scrittrici che hanno già incontrato le classi nei giorni scorsi, e con alcune nuove proposte. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

