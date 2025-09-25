Lecco cinico e concreto | espugnata Vercelli è ancora vetta della classifica

Leccotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vercelli bomber Sipos, dal dischetto, è ancora una volta decisivo per i tre punti. L’undici di Valente fa la partita e poi resiste con il piglio della squadra matura alle occasioni dei padroni di casa. Tiene il passo anche il Vicenza in vetta al girone A di Serie C.Tutte le foto del matchPrima. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lecco - cinico

lecco cinico concreto espugnataLecco cinico e concreto: espugnata Vercelli, è ancora vetta della classifica - La squadra di Valente gestisce la partita con sicurezza creando pericoli e resistendo nella ripresa alle folate dei piemontesi con un super Furlan ... Scrive leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lecco Cinico Concreto Espugnata