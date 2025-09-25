Leao questa mattina è tornato in gruppo | ci sarà contro il Napoli Sky

Arrivano notizie importanti da Milanello in vista dell’impegno di domenica sera tra Milan e Napoli a “San Siro”. Rafael Leao, assente dal 17 agosto quando si fermò in Coppa Italia contro il Bari, è tornato in gruppo e verosimilmente ci sarà contro gli azzurri. Starà ad Allegri, ora, stabilire se farlo partire dalla panchina o subito titolare. Leao è tornato in gruppo, contro il Napoli risponderà presente. Questo quanto fa sapere a Sky Sport il giornalista Manuele Baiocchini: «L’allenamento andato in scena questa mattina ha visto Leao allenarsi in gruppo dopo 38 giorni. Questa è la sua prima seduta completa con la squadra dopo l’elongazione al polpaccio che aveva avuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

