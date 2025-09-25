Leao e Nkunku il Milan ritrova due armi pesanti dalla panchina

Dopo più di un mese di stop Rafael Leao torna a disposizione di Massimiliano Allegri proprio in vista della sfida più attesa: quella contro il Napoli campione d'Italia. Il numero 10 rossonero non è ancora pronto per partire dall'inizio, ma la sua presenza in panchina rappresenta già una garanzia per cambiare il corso della partita. Il tecnico livornese sa bene quanto un talento come il portoghese possa incidere a gara in corso, specie in un duello di alta classifica. Accanto a lui, tra le seconde linee, ci sarà anche Christopher Nkunku, che ha appena trovato il suo primo gol con la maglia del Milan nella serata di martedì.

