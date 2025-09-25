Le zanzare sono solo estive? Perché le troviamo anche in autunno

Le zanzare non sono più solo un fastidio estivo e a causa del riscaldamento globale restano attive sempre più spesso anche in autunno, aumentando i rischi sanitari e la diffusione delle malattie veicolate da questi insetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Secondo uno studio, le persone che bevono birra attirano di più le zanzare.

