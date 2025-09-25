Le Winx tornano | reboot al via da ottobre su Rai e Netflix
Dopo oltre due decenni di successi globali, le fate di Alfea stanno per librarsi nuovamente nell’immaginazione degli spettatori: Winx Club: The Magic is Back riaccende la scintilla, promettendo un’esperienza rinnovata ma fedele all’essenza che ha conquistato milioni di fan. Un ritorno che celebra una lunga eredità Era il 2004 quando il pubblico tv conobbe per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Tornano le fatine, il trailer di 'Winx Club: The Magic Is Back'
Le Winx tornano a farci sognare! Clara mette la voce, Carlos Diaz Gandia la coreografia: insieme hanno trasformato la nuova sigla "Under the Sign of Winx" in un'esplosione di magia e danza