Le vittime estive del cambiamento climatico

In Europa l’estate 2025 non sarà ricordata soltanto per i picchi di temperatura, ma per il numero impressionante di vite umane che il caldo ha portato via. Uno studio coordinato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Estate 2025: oltre 16.500 morti da caldo in Europa a causa del cambiamento climatico; Nell’estate 2024 sono morti di caldo oltre 19.000 italiani; Caldo estremo e cambiamenti climatici. “Ha causato 16.500 morti in 854 città europee. 4.597 morti stimati in Italia”. I dati dell’Imperial College di Londra.

vittime estive cambiamento climaticoQuali sono le città dove il caldo ha fatto più vittime? Lo studio che racconta il volto mortale della crisi climatica - Dati allarmanti anche se i ricercatori dell'Imperial College di Londra e della London School of Hygiene & Tropical Medicine precisano che i numeri sono solo una panoramica del vero bilancio delle ... Si legge su meteo.it

vittime estive cambiamento climaticoCambiamento climatico, «il caldo torrido responsabile di 2 morti su tre sui 24.400 decessi di quest'estate»: lo studio su 854 città europee - Il caldo rovente dei mesi estivi ha lasciato il segno anche quest'anno. Segnala ilgazzettino.it

