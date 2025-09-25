Le vie della musica nella via Romea germanica

Arezzo, 25 settembre 2205 – Le vie della musica -La Via Romea Germanica è un evento di musica e cultura promosso dall’amministrazione comunale per far conoscere i luoghi della storia come appunto la Via Romea Germanica. Il prossimo 28 settembre la Via Romea Germanica si festeggia con la musica. Alle ore 14,30 e 15.00, da Piazza della Resistenza a Bibbiena, partirà una navetta per località Campi, dove alle 15,15 si terrà un concerto della Filarmonica Bibbienese Sereni. Dopo il ristoro, partirà da qui un’escursione di ritorno verso Bibbiena a cura della Cooperativa Oros. Alle 18 nel giardino del Museo archeologico “Piero Albertoni”, si svolgerà il concerto de “I Cantori del Tarlati”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le vie della musica nella via Romea germanica

