Le vie della musica nella via Romea germanica

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 25 settembre 2205 –  Le vie della musica -La Via Romea Germanica  è un evento di musica e cultura promosso dall’amministrazione comunale per far conoscere i luoghi della storia come appunto la Via Romea Germanica. Il prossimo 28 settembre la Via Romea Germanica si festeggia con la musica. Alle ore 14,30 e 15.00, da Piazza della Resistenza a Bibbiena, partirà una navetta per località Campi, dove alle 15,15 si terrà un concerto della Filarmonica Bibbienese Sereni. Dopo il ristoro, partirà da qui un’escursione di ritorno verso Bibbiena a cura della Cooperativa Oros. Alle 18 nel giardino del Museo archeologico “Piero Albertoni”, si svolgerà il concerto de “I Cantori del Tarlati”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le vie della musica nella via romea germanica

© Lanazione.it - Le vie della musica nella via Romea germanica

In questa notizia si parla di: musica - romea

vie musica via romeaLe vie della musica nella via Romea germanica - A Bibbiena sono state attivate molte iniziative per la promozione del cammino storico: punto informativo al Museo Archeologico, guida turistica, ostello e punto tappa a Campi ... Riporta lanazione.it

Il Turismo lento cresce. Vie Francigena e Romea. È patto di collaborazione - Il neo presidente della Associazione europea Vie Francigene, Francesco Ferrari, ex sindaco di Orio Litta e il ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Vie Musica Via Romea