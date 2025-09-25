Le vere motivazioni di Kirsh in Alien | Pianeta Terra spiegate da Noah Hawley
Kirsh è stato un personaggio inaffidabile per tutta la durata di Alien: Pianeta Terra, e ora il creatore Noah Hawley e le star Timothy Olyphant e Samuel Blenkin condividono alcune informazioni su di lui. Creato da Boy Kavalier, il sintetico ha lavorato come capo scienziato di Prodigy, ma ha segretamente lasciato che cose come Arthur che veniva fecondato da un Facehugger avessero luogo. Le avventure dei Lost Boys non si concludono con l’ultimo episodio della serie acclamata dalla critica. Il finale di Alien: Pianeta Terra, intitolato “ The Real Monsters ”, vede i protagonisti prendere lentamente in mano le redini della propria vita dando la caccia a tutti gli “adulti” uno per uno, compresi Kirsh e il suo creatore, Boy Kavalier. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: vere - motivazioni
Nella diretta di stasera è con noi Vania Villa personal trainer e body builder di 59 anni Parliamo di come rimettersi in forma dopo le vacanze e, insieme, facciamo un test interattivo per scoprire le vere motivazioni (e gli ostacoli) che ci spingono o ci frenano nell' - facebook.com Vai su Facebook
Reposted: @CarloCalenda : Le vere ragioni per alzare i toni e criminalizzare irresponsabilmente l’altra parte politica sono tre: 1) non discutere… - X Vai su X
Alien: Pianeta Terra, episodio 7, la spiegazione del finale: da che parte sta Wendy? - Scopri la spiegazione del finale di Alien: Pianeta Terra episodio 7 e da che parte sta davvero Wendy nell’intreccio della serie. cinefilos.it scrive
ALIEN: PIANETA TERRA/ La serie tv che mischia sapientemente sci-fi, horror e questioni morali - La serie tv "Alien: Pianeta Terra" contiene una riflessione su cosa significhi essere umano, su quanto un'azienda possa farsi Stato ... Secondo ilsussidiario.net