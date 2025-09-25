Le vere motivazioni di Kirsh in Alien | Pianeta Terra spiegate da Noah Hawley

25 set 2025

Kirsh è stato un personaggio inaffidabile per tutta la durata di Alien: Pianeta Terra, e ora il creatore Noah Hawley e le star Timothy Olyphant e Samuel Blenkin condividono alcune informazioni su di lui. Creato da Boy Kavalier, il sintetico ha lavorato come capo scienziato di Prodigy, ma ha segretamente lasciato che cose come Arthur che veniva fecondato da un Facehugger avessero luogo. Le avventure dei Lost Boys non si concludono con l’ultimo episodio della serie acclamata dalla critica. Il finale di Alien: Pianeta Terra, intitolato “ The Real Monsters ”, vede i protagonisti prendere lentamente in mano le redini della propria vita dando la caccia a tutti gli “adulti” uno per uno, compresi Kirsh e il suo creatore, Boy Kavalier. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

