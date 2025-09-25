Le vele al terzo di Cesenatico sbarcano al festival sulla Loira

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pezzo di storia di Cesenatico e della Romagna è sbarcato in Francia. Le vele al terzo delle barche storiche del Museo della Marineria, dichiarate patrimonio culturale immateriale dal Ministero della Cultura, sono issate sulla Loira, il fiume che bagna Orleans, dove si tiene l’edizione 2025 del festival al quale partecipano le più importanti comunità e gruppi che in Europa mantengono vive le tradizioni della marineria. Questo grande evento si concluderà sabato e la città di Cesenatico vi partecipa per la settima volta, a partire dalla edizione del 2013 che aveva visto le barche del Museo della Marineria ospiti d’onore del festival insieme alle gondole di Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le vele al terzo di cesenatico sbarcano al festival sulla loira

© Ilrestodelcarlino.it - Le vele al terzo di Cesenatico sbarcano al festival sulla Loira

In questa notizia si parla di: vele - terzo

"Vele al terzo", torna il raduno delle imbarcazioni storiche. Tanti gli appuntamenti dedicati alla marineria

Vele al terzo a Cattolica. La storia vien dal mare

Le vele al terzo di Cesenatico protagoniste al festival di Orleans fino a domenica

Le vele al terzo di Cesenatico sbarcano al festival sulla Loira; Cesenatico, dalle “tende al mare” un omaggio alle vele al terzo; Lo spettacolo dei fuochi d'artificio di Garibaldi.

vele terzo cesenatico sbarcanoCesenatico, le vele al terzo protagoniste al festival di Orleans - dichiarate patrimonio culturale immateriale dal Ministero della Cultura - Si legge su corriereromagna.it

vele terzo cesenatico sbarcanoVele al terzo protagoniste al festival di Orleans - dichiarate patrimonio culturale immateriale dal Ministero della Cultura - Riporta livingcesenatico.it

Cerca Video su questo argomento: Vele Terzo Cesenatico Sbarcano