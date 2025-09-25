le vele al terzo di cesenatico sbarcano al festival sulla loira

Un pezzo di storia di Cesenatico e della Romagna è sbarcato in Francia. Le vele al terzo delle barche storiche del Museo della Marineria, dichiarate patrimonio culturale immateriale dal Ministero della Cultura, sono issate sulla Loira, il fiume che bagna Orleans, dove si tiene l’edizione 2025 del festival al quale partecipano le più importanti comunità e gruppi che in Europa mantengono vive le tradizioni della marineria. Questo grande evento si concluderà sabato e la città di Cesenatico vi partecipa per la settima volta, a partire dalla edizione del 2013 che aveva visto le barche del Museo della Marineria ospiti d’onore del festival insieme alle gondole di Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

