Se pensate che la domanda “è nato prima l’uovo o la gallina” sia di difficile risposta, non avete idea di cosa si scatena quando ci si chiede “ le uova vanno tenute in frigo o fuori? “. The Express è tornato sulla faccenda sentendo l’esperta di cucina Mary Berry. Intanto, il giornale sottolinea una differenza tra Stati Uniti, dove le uova vengono conservate in frigorifero e Regno Unito, dove invece stanno fuori, in dispensa. E in Italia? Si potrebbe dire che è mix tra le due. Ma Berry pare avere risolto la faccenda nel suo libro Mary Berry’s Complete Cookbook: “Conservate le uova nella loro confezione, in frigorifero (lontano da cibi dal sapore forte, in modo che non assorbano aromi e odori attraverso il guscio)”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le uova vanno tenute in frigo o fuori? La risposta (definitiva?): “Vanno tenute nella loro confezione, in frigorifero e con la punta rivolta verso il basso. Ecco come mai”