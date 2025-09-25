Le tragedie reali del guinness che hanno alimentato la leggenda della ‘maledizione familiare’
Il 25 settembre segna il tricentenario della nascita di Arthur Guinness, l’inventore della celebre birra stout. La sua figura rappresenta un capitolo fondamentale nella storia industriale e culturale irlandese, con un’eredità che si estende anche alla narrativa contemporanea. In questo contesto, viene presentata una nuova serie televisiva che ripercorre le vicende della famiglia Guinness, tra successi, tragedie e misteri legati alla loro eredità. L’opera, creata dal noto sceneggiatore Steven Knight, noto per aver scritto Peaky Blinders, offre uno sguardo approfondito sulla dinastia e sulle controversie che la circondano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: tragedie - reali
