Ogni castello racconta una favola e riesce sempre a farci sognare. L’Emilia-Romagna è una terra con una lunga storia alle spalle, ecco perché è costellata di fortezze che hanno visto battaglie, amori, intrighi e conquiste. Molti manieri punteggiano il territorio di Parma e Piacenza. Il protagonista di Salsomaggiore Terme (Pr) è Palazzo Berzieri (1923) meraviglioso edificio, in stile Liberty e Art Deco. A 15 minuti da qui si fa un vero salto nel tempo nel borgo medievale di Vigoleno (Pc) con tanto di castello, classificato tra i Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring. Visitabile tutti i giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le Terme incantano. Fra fortezze e manieri. Tour da favola nelle terre dove si è fatta la storia