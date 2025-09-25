"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 25 settembre 2025. Ariete Come è andata la notte scorsa con quella sensualissima Luna in Scorpione e lo zampino del misterioso Plutone? Non vogliamo essere indiscreti, ma qualosa ci dice che questa mattina alcuni di voi avranno faticato a scendere con i piedi per terra almeno fino al secondo caffè! Saranno in ogni caso diverse, interessanti opportunità nel lavoro a farvi riprendere contatto con il mondo. Giorno produttivo, se mantenete calma e determinazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 25 settembre