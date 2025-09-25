Le scarpe più controverse del mondo della moda diventano una manicure

Quando hanno debuttato in passerella, le Tabi di Maison Margiela hanno immediatamente diviso il mondo della moda. Da una parte c’era chi le considerava un’intuizione geniale, capace di rompere gli schemi e di proporre una nuova estetica radicale; dall’altra, chi le bollava come scarpe scomode e decisamente antiestetiche. Con la punta divisa in due, ispirata ai tradizionali tabi giapponesi, questi stivali (diventati poi anche ballerine) hanno dato vita a uno dei dibattiti più longevi nella storia del fashion system. Oggi, a distanza di decenni, quell’oggetto di culto trova nuova vita in un territorio inaspettato: la manicure. 🔗 Leggi su Amica.it

