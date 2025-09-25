Le rubano la bici elettrica in ospedale la ritrova grazie al gps

Padovaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le hanno trafugato la bicicletta elettrica in ospedale a Padova all'esterno del reparto di Ortopedia. La vittima non si è arresa e grazie alla tecnologia ha rinvenuto la refurtiva e di fatto consegnato ai carabinieri la persona che stava utilizzando in maniera impropria la sua bici. Ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rubano - bici

Sondrio, gli rubano la bici mentre è in biblioteca ma il ladro pedala in centro: subito ritrovata

Le rubano la bici elettrica in spiaggia, rintracciata grazie al gps

Gli rubano la bici, 80enne insegue il ladro e muore

rubano bici elettrica ospedaleLe rubano la bici elettrica in ospedale, la ritrova grazie al gps - Le hanno trafugato la bicicletta elettrica in ospedale a Padova all'esterno del reparto di Ortopedia. Si legge su padovaoggi.it

Gli rubano la bici elettrica e pubblica il video ma il ladro lo denuncia: "Mi hai diffamato" - Secondo quanto ricostruito dal Gazzettino che ha pubblicato la notizia, il furto è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16:02, mentre in casa si trovavano la moglie e i figli della vittima. Segnala tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Rubano Bici Elettrica Ospedale