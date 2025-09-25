Le rubano la bici elettrica in ospedale la ritrova grazie al gps

Le hanno trafugato la bicicletta elettrica in ospedale a Padova all'esterno del reparto di Ortopedia. La vittima non si è arresa e grazie alla tecnologia ha rinvenuto la refurtiva e di fatto consegnato ai carabinieri la persona che stava utilizzando in maniera impropria la sua bici. Ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: rubano - bici

Sondrio, gli rubano la bici mentre è in biblioteca ma il ladro pedala in centro: subito ritrovata

Le rubano la bici elettrica in spiaggia, rintracciata grazie al gps

Gli rubano la bici, 80enne insegue il ladro e muore

Rubano bicicletta a 14enne friulano, da Barletta generosità senza confini - X Vai su X

Rubano la bici a Lorenzo, studente friulano 14enne che si alza alle 4.30 per andare a scuola in Veneto, e risponde all'appello un imprenditore di Barletta. Lorenzo tutte le mattine si sveglia all’alba per poter raggiungere il liceo musicale di Portogruaro: con lo z - facebook.com Vai su Facebook

Le rubano la bici elettrica in ospedale, la ritrova grazie al gps - Le hanno trafugato la bicicletta elettrica in ospedale a Padova all'esterno del reparto di Ortopedia. Si legge su padovaoggi.it

Gli rubano la bici elettrica e pubblica il video ma il ladro lo denuncia: "Mi hai diffamato" - Secondo quanto ricostruito dal Gazzettino che ha pubblicato la notizia, il furto è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16:02, mentre in casa si trovavano la moglie e i figli della vittima. Segnala tgcom24.mediaset.it