Diventare, al più presto possibile, un top-club europeo dentro e fuori dal campo. Privilegiando però soprattutto la crescita e lo sviluppo del settore giovanile rossonero. È questa la missione dichiarata del Milan Femminile, che in vista dell'inizio della Serie A (5 ottobre vs il Genoa) ha aperto le porte del Centro Sportivo Vismara per un momento di confronto e illustrazione dei propri obiettivi. "L'anno scorso abbiamo iniziato un percorso, diverso da quello di molte altre società, all'interno del quale abbiamo preferito inserire in prima squadra tante ragazze provenienti dalla Primavera. Non è stato un processo semplice, i risultati non sempre sono arrivati.

© Sport.quotidiano.net - LE rossonerE PREPARANO LA STAGIONE al vismara. Il Milan Femminile punta tutto sulle giovani leve: "Atlete del vivaio e innesti mirati per vincere»