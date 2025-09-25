Le roman en jeu | concorso creativo per i docenti e gli studenti delle scuole superiori della Campania

Può la letteratura diventare un gioco coinvolgente e innovativo? Ne sono convinti i docenti del dipartimento di Francesistica dall’Università “L’Orientale” di Napoli, che per l’anno scolastico in corso hanno dato vita alla prima edizione del concorso “Le roman en jeu”. L’iniziativa punta a promuovere un approccio nuovo allo studio del romanzo francese integrando strumenti tradizionali . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it