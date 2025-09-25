Le roman en jeu | concorso creativo per i docenti e gli studenti delle scuole superiori della Campania
Può la letteratura diventare un gioco coinvolgente e innovativo? Ne sono convinti i docenti del dipartimento di Francesistica dall’Università “L’Orientale” di Napoli, che per l’anno scolastico in corso hanno dato vita alla prima edizione del concorso “Le roman en jeu”. L’iniziativa punta a promuovere un approccio nuovo allo studio del romanzo francese integrando strumenti tradizionali . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: roman - concorso
5° Concorso Internazionale di Scultura in Ferro Battuto In Piazza Tanucci, il “salotto del Casentino”, hanno trovato spazio tantissime opere straordinarie, realizzate per la quinta edizione del Concorso Internazionale di Scultura: una testimonianza della forte - facebook.com Vai su Facebook
“Le roman en jeu”: concorso creativo per i docenti e gli studenti delle scuole superiori della Campania - Ne sono convinti i docenti del dipartimento di Francesistica dall’Università “L’Orientale” di Napoli, che per l’anno scolastico in cors ... Segnala orizzontescuola.it