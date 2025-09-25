Le Regionali mandano la Lega in tilt | Splendido si dimette da commissario provinciale e vice regionale

Il consigliere regionale Joseph Splendido si è dimesso dagli incarichi di commissario provinciale della Lega e di vice commissario regionale del partito. Ufficialmente, abbandona le cariche per "motivi personali e di famiglia". Solo questa mattina, firmava l'ultima nota da commissario provinciale.

