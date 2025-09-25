Nuova giornata di contrattazioni per i mercati europei. Milano apre in calo dello 0,11%, in linea con la chiusura di ieri. Lo spread tra Btp e Bund sale a 82 punti, da 81,6 punti della vigilia. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 9.03 – Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,11% a 42.375 punti. 8.45 – Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso. Il differenziale sale a 82 punti, da 81,6 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano cresce al 3,57% dal 3,56%, quello tedesco si attesta al 2,75%. 8.34 – Il gas apre in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,8% a 32,17 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 25 settembre 2025