Le parole di Meloni su Israele sono la dimostrazione che la maggioranza è con Gaza ma il centrodestra è in ritardo

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In politica si può sempre cambiare idea, ma se l’idea è giusta cambiare posizione diventa un errore. La Meloni e il governo lo stanno commettendo: riconoscere lo Stato di Palestina non significa riconoscere Hamas come dicono nel centrodestra e sui giornali di riferimento ma significa ribadire che qu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

le parole di meloni su israele sono la dimostrazione che la maggioranza 232 con gaza ma il centrodestra 232 in ritardo

© Ilgiornaleditalia.it - Le parole di Meloni su Israele sono la dimostrazione che la maggioranza è con Gaza, ma il centrodestra è in ritardo

In questa notizia si parla di: parole - meloni

Gli industriali del nord a Salvini: “Ma quali accordi bilaterali. Sui dazi serve l’Ue”. Le parole di Meloni

Sacrificio, silenzio e Amor di Patria. Le parole di Meloni ai nuovi 007

Inchiesta urbanistica Milano, Sala: “Provato ma vado avanti, parole Meloni mi hanno fatto piacere”

parole meloni israele sonoMeloni all’Onu: toni di condanna per Israele, e richiamo alla Russia - Giorgia Meloni all’Onu, dove usa toni di condanna per Israele, e richiama anche la Russia, colpevole di non aver rispettato i regolamenti ... Scrive mam-e.it

parole meloni israele sonoMeloni alle Nazioni Unite. Israele ha “superato il limite”, anche l’Italia appoggerà alcune sanzioni Ue - Alla Camera, intanto il ministro Crosetto è perplesso sulla Flotilla: "Era necessario rischiare la vita? Segnala eunews.it

Cerca Video su questo argomento: Parole Meloni Israele Sono