DI BIAGIO 5,5 Sul 2-0 ospite esce (a metà strada) e la tocca (non abbastanza per evitare il pallonetto). Nel finale è graziato da Torrini (traversa) e poi è bravo a respingere su Gistri al 92’. ROLLA 5 Per questo 2006 il debutto dal primo minuto è un po’ da dimenticare. Alla mezz’ora Cristiani prova l’inversione con Casani tra braccetti della difesa a 3. ma poi all’intervallo cambia assetto andando a 4. (dal 46’ Luciani 5,5 Entra in mediana ma si limita al compitino) DIANA 5,5 Finalmente si vede in campo. Però ci si aspetta che si faccia sentire di più, come impatto e mestiere nella difesa camaiorese, che di lui ha bisogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle del Camaiore. La squadra sbaglia il primo tempo. Si salvano Bongiorni e Raineri