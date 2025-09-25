Le pagelle dei biancorossi Gerbaudo è una sicurezza Kouko implacabile Rovinelli roccia e goleador Bonaccorsi gigante

Salvati 6,5: non corre grossi pericoli, ma è sempre attento e puntuale nelle uscite. De Luca 6,5: primo tempo a tutto gas lungo la fascia, alla lunga cala nella ripresa, ma il suo compito lo svolge egregiamente. Bonaccorsi 6,5: giganteggia dall'inizio alla fine: almeno due interventi prodigiosi, a sbrogliare azioni che sarebbero potute diventare pericolose. Un elemento imprescindibile per la retroguardia dorica. Rovinelli 7: puntuale e preciso in tutti gli inserimenti, sfrutta il perfetto cross di Gerbaudo svettando di testa su marcatori e compagni. Tempismo impeccabile. Calisto 6: ordinaria amministrazione, svolge il suo compito egregiamente

