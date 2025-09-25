Spunta un nuovo nome all'interno della nostra inchiesta che collegherebbe direttamente Hamas alla Global Sumud Flotilla, l'operazione che sta guidando verso Gaza da Italia, Grecia e Tunisia circa 60 imbarcazioni. Secondo quanto fanno sapere dal Governo israeliano, infatti, tra le figure di spicco e gli organizzatori della Flottilla ci sarebbe Saif Abu Keshek del PCPA, il Comitato per l'Attività Palestinese all'Estero, noto al Governo come organismo affiliato ad Hamas. Un Governo che, tramite il Ministero degli Esteri, sottolinea, in merito alla Flotilla, che si tratta di un'operazione «pianificata e organizzata da Hamas». 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le navi di Flotilla affittate da una società spagnola. A pagare sono i terroristi di Gaza