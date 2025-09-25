Le minime sono già a 6°C in montagna è arrivata la neve
L'ultima sferzata (per ora) di maltempo ha colpito mercoledì sera il Basso Garda, strascico della perturbazione che ha devastato la provincia di Verona. Nelle 24 ore precedenti la pioggia (anche con grandine) era caduta a fiumi in buona parte della provincia, provocando allagamenti e disagi.
Bolzano si è svegliata con 14 gradi dopo settimane tropicali. In alcune località dell'Alto Adige come sul Passo dello Stelvio, le minime sono scese sotto lo zero.
Von der Leyen e Costa volano in Cina. Ma tra sanzioni nodi commerciali le aspettative di intesa sono minime
A Milano, negli 3 ultimi giorni, si sono registrate minime di 27°C, un valore quasi 'supertropicale'. La capitale del Marocco, Rabat, trovandosi lungo le coste oceaniche, ha fatto fatica a superare i 30-33°C.
#Temperature #minime senza sostanziali variazioni nella nottata appena trascorsa sulla nostra regione. Picchi di +18°C/+20°C si sono registrati nei principali centri urbani, nelle aree di bassa pianura emili