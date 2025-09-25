Le minacce di morte a Simona Ventura e al marito Giovanni Terzi Lui pubblica i vocali shock dello stalker | Ora sapremo chi sei – Il video
Il giornalista Giovanni Terzi ha reso pubblici alcuni audio di minacce e insulti rivolti a lui e alla moglie, la conduttrice Simona Ventura, su Instagram. Nei file audio, lo stalker rivolgerebbe parole dure e minacciose, arrivando a dire persino «muori figlia di Satana». Terzi ha spiegato che, grazie all’intervento della Polizia Postale, sarà possibile risalire all’autore delle intimidazioni. «Adesso basta, che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate non abbiate mai paura», ha scritto il giornalista nella didascalia del suo post Instagram. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: minacce - morte
Voleva il monopattino a bordo del bus, minacce di morte e insulti contro l’autista
Terrore in casa e minacce di morte, picchia la fidanzata davanti alle figlie piccole
Minacce di morte e stupro all'ex Miss Italia Francesca Bergesio, 32enne patteggia tre mesi
Roncoferraro, minaccia l’ex moglie di morte: 64enne arrestato dai Carabinieri Roncoferraro: una donna di 51 anni denuncia l’ex marito per pedinamenti e minacce di morte. I Carabinieri arrestano un 64enne in flagranza di reato, ora ai domiciliari. Indagini pr - facebook.com Vai su Facebook
Stalking e minacce di morte a ex moglie e figlia, ammonito. Provvedimento del questore di Ancona a carico di un 40enne #ANSA - X Vai su X
Simona Ventura sotto assedio: tre anni di minacce dallo stalker, ora la denuncia - Per oltre tre anni Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi hanno vissuto in una condizione di forte angoscia. Segnala quilink.it
Simona Ventura e Giovanni Terzi perseguitati da uno stalker - Simona Ventura e Giovanni Terzi sono stati vittime per due anni con intimidazioni online: il racconto della coppia a Dentro la Notizia. Segnala mam-e.it