Le minacce di morte a Simona Ventura e al marito Giovanni Terzi Lui pubblica i vocali shock dello stalker | Ora sapremo chi sei – Il video

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Giovanni Terzi ha reso pubblici alcuni audio di minacce e insulti rivolti a lui e alla moglie, la conduttrice  Simona Ventura, su Instagram. Nei file audio, lo stalker rivolgerebbe parole dure e minacciose, arrivando a dire persino «muori figlia di Satana». Terzi ha spiegato che, grazie all’intervento della  Polizia Postale, sarà possibile risalire all’autore delle intimidazioni. «Adesso basta, che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate non abbiate mai paura», ha scritto il giornalista nella didascalia del suo post Instagram. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minacce - morte

Voleva il monopattino a bordo del bus, minacce di morte e insulti contro l’autista

Terrore in casa e minacce di morte, picchia la fidanzata davanti alle figlie piccole

Minacce di morte e stupro all'ex Miss Italia Francesca Bergesio, 32enne patteggia tre mesi

minacce morte simona venturaSimona Ventura sotto assedio: tre anni di minacce dallo stalker, ora la denuncia - Per oltre tre anni Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi hanno vissuto in una condizione di forte angoscia. Segnala quilink.it

minacce morte simona venturaSimona Ventura e Giovanni Terzi perseguitati da uno stalker - Simona Ventura e Giovanni Terzi sono stati vittime per due anni con intimidazioni online: il racconto della coppia a Dentro la Notizia. Segnala mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Minacce Morte Simona Ventura