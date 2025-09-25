Le minacce di morte a Simona Ventura e al marito Giovanni Terzi Lui pubblica i vocali shock dello stalker | Ora sapremo chi sei – Il video

Il giornalista Giovanni Terzi ha reso pubblici alcuni audio di minacce e insulti rivolti a lui e alla moglie, la conduttrice Simona Ventura, su Instagram. Nei file audio, lo stalker rivolgerebbe parole dure e minacciose, arrivando a dire persino «muori figlia di Satana». Terzi ha spiegato che, grazie all’intervento della Polizia Postale, sarà possibile risalire all’autore delle intimidazioni. «Adesso basta, che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate non abbiate mai paura», ha scritto il giornalista nella didascalia del suo post Instagram. 🔗 Leggi su Open.online