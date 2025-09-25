Le mete imperdibili per gli amanti dei profumi di nicchia
I profumi di nicchia sono il nuovo oggetto del desiderio per gli amanti delle fragranze e non solo. Non ci accontentiamo più di fragranze generiche, pensate per piacere a tutti. Oggi vogliamo qualcosa che parli di noi, che racconti chi siamo ancor prima di aprire bocca. Cerchiamo profumi che ci rappresentino, non il contrario. C’è qualcosa di magnetico nell’indossare una fragranza non immediatamente riconoscibile. Quell’alone di mistero che si diffonde nell’aria quando passiamo accanto a qualcuno e lo lasciamo interrogarsi: Ma che profumo è?. Ancora più potente è il momento in cui riceviamo un complimento e possiamo raccontare la storia che si cela dietro al flacone: gli ingredienti, l’ispirazione, l’aneddoto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: mete - imperdibili
5 nuove imperdibili mete per un magico weekend d'estate al fresco
Dalla città dei samurai a quella della fortuna, le 5 mete poco conosciute ma imperdibili in Giappone
Avete ancora qualche settimana di tempo per godere della splendida vista sulla marina e sulla città di Rovinj, una delle mete imperdibili per chi visita la Croazia. La nostra stagione qui continua fino alla fine di ottobre. Vi aspettiamo. You still have a few weeks t - facebook.com Vai su Facebook
Le cinque mete imperdibili in Italia per l’estate 2025 secondo il Nyt - In un recente articolo pubblicato sul New York Times, la giornalista Stephanie Rosenbloom ha selezionato cinque nuove mete di lusso in Italia, perfette per un’estate all’insegna del relax e ... Si legge su lettera43.it