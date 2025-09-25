I profumi di nicchia sono il nuovo oggetto del desiderio per gli amanti delle fragranze e non solo. Non ci accontentiamo più di fragranze generiche, pensate per piacere a tutti. Oggi vogliamo qualcosa che parli di noi, che racconti chi siamo ancor prima di aprire bocca. Cerchiamo profumi che ci rappresentino, non il contrario. C’è qualcosa di magnetico nell’indossare una fragranza non immediatamente riconoscibile. Quell’alone di mistero che si diffonde nell’aria quando passiamo accanto a qualcuno e lo lasciamo interrogarsi: Ma che profumo è?. Ancora più potente è il momento in cui riceviamo un complimento e possiamo raccontare la storia che si cela dietro al flacone: gli ingredienti, l’ispirazione, l’aneddoto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le mete imperdibili per gli amanti dei profumi di nicchia