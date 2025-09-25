Le lezioni da imparare dopo l’ennesima esondazione del Seveso
Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui ) – Erano quasi due anni che il Seveso non invadeva le strade e le piazze di Milano e della Brianza, allagando e paralizzando un territorio che trattiene il fiato ogni volta che il ritmo della pioggia accelera. Nell’autunno 2023, la vasca di laminazione di Bresso – gestita da MM Spa, quindi dal Comune di Milano – era in fase di collaudo e dunque non ancora attiva. Lunedì 22 settembre l’invaso era normalmente operativo: è entrato in funzione per la decima volta ma non è riuscito a fermare la forza dell’onda di piena, che ha rapidamente raggiunto i quartieri settentrionali dell’area urbana meneghina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: lezioni - imparare
Le sette lezioni che Milano dovrebbe imparare da Helsinki
Le sette lezioni che dovremmo imparare da Helsinki
Lezioni chiave che netflix può imparare dalla stagione 2 di wednesday
Un corso di dieci lezioni per imparare a scrivere testi, creare beat e portare la propria musica sul palco. Ospiti d’eccezione il rapper varesino Fabio Kaso e Francesco Aiello della Honiro Label di Roma Dieci lezioni da sabato 4 ottobre dalle 16:00 alle 17:30. - facebook.com Vai su Facebook
Idf fa mea culpa,imparata lezione dopo spari centri cibo - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver imparato la lezione in seguito a un'indagine sulle segnalazioni di "danni ai civili", dopo che le Nazioni Unite hanno ... Come scrive notizie.tiscali.it