Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui ) – Erano quasi due anni che il Seveso non invadeva le strade e le piazze di Milano e della Brianza, allagando e paralizzando un territorio che trattiene il fiato ogni volta che il ritmo della pioggia accelera. Nell’autunno 2023, la vasca di laminazione di Bresso – gestita da MM Spa, quindi dal Comune di Milano – era in fase di collaudo e dunque non ancora attiva. Lunedì 22 settembre l’invaso era normalmente operativo: è entrato in funzione per la decima volta ma non è riuscito a fermare la forza dell’onda di piena, che ha rapidamente raggiunto i quartieri settentrionali dell’area urbana meneghina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le lezioni da imparare dopo l’ennesima esondazione del Seveso