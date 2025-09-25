le istituzioni europee spingono per rafforzare la sicurezza europea

Roma, 25 settebre 2025 – La Commissione Industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo (ITRE) ha approvato delle misure per aumentare i finanziamenti per gli investimenti nel settore della difesa. Una spinta che arriva in un momento di crescente attenzione al tema: nei giorni scorsi, a seguito delle ripetute incursioni russe nello spazio aereo europeo, anche il Comitato delle Regioni ha attivato il proprio Gruppo di lavoro sulla difesa, pensato come piattaforma di cooperazione interistituzionale per integrare la prospettiva regionale e locale nelle politiche comuni di sicurezza. Per quanto riguarda le misure approvate dalla commissione ITRE, la proposta prevede modifiche ai principali programmi europei in materia di difesa e sicurezza per ampliarne la portata e le competenze, senza però ampliare il bilancio europeo o introdurre nuovi fondi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

