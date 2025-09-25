Le interviste Mister D’Angelo | | Una buona partita Avremmo meritato di passare il turno

La sconfitta ai calci di rigore brucia parecchio e mister Luca D’Angelo non nasconde il proprio rammarico: "È stata una buona partita, ma mi dispiace per l’epilogo perché avremmo meritato di passare il turno. Il pareggio lo ritengo giusto, ma perdere ai rigori fa male". Soddisfazione soprattutto per un ottimo secondo tempo: "Abbiamo fatto bene contro una squadra di serie A che ha un’ottima struttura fisica e una buona qualità di passaggio con giocatori di grandi qualità. Sono contento della prestazione di tutti i miei ragazzi a dimostrazione del fatto che abbiamo una rosa forte. Nel primo tempo abbiamo sofferto la fisicità nei calci piazzati del Parma, tanto che abbiamo preso gol proprio su due corner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

