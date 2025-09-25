Le immagini impressionanti del tifone Ragasa su Taiwan

A Guangfu un muro d'acqua è arrivato dalle montagne, come una sorta di tsunami verticale. A Taiwan, il supertifone Ragasa ha causato morti e danni per ora incalcolabili. 🔗 Leggi su Wired.it

