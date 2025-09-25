Le giacchette nere - Presente anche il classe 1931 Arbitri della sezione di Lugo tra loro anche il decano Biggi

La Sezione Aia di Lugo ha vissuto a inizio settembre una giornata intensa e significativa con il tradizionale raduno di precampionato. Sotto la guida del presidente Davide Zaganelli e del consiglio direttivo, l’appuntamento ha unito allenamento atletico, aggiornamento tecnico e momenti conviviali, rafforzando lo spirito associativo che da sempre caratterizza il gruppo lughese. Le prove atletiche si sono tenute presso il campo sportivo del Lugo 1982: un’occasione di confronto e motivazione soprattutto per i più giovani. A seguire, il pranzo al ristorante Maracanà di Stuoie. La componente del settore tecnico Graziella Pirriatore ha illustrato la circolare n. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

