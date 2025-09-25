Le Fiamme Gialle festeggiano il loro santo patrono San Matteo

Anconatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA- Si è tenuta ieri mattina, 24 settembre, nella Chiesa di San Domenico ad Ancona, la messa solenne in occasione della festività di San Matteo Apostolo ed Evangelista, patrono della Guardia di Finanza. La funzione religiosa è stata officiata dall’arcivescovo metropolita di Ancona e Osimo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

