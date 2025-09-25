Le criptovalute sempre più forti ma restano volatili e legate al tech

Laverita.info | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie anche all’azione di Trump, il 2025 si sta rivelando un anno di consolidamento per il settore. Si tratta tuttavia di un mondo ancora soggetto a importanti alti e bassi, per cui occorre prudenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

