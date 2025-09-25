Le capacità di diagnosi neurologica dell’uomo battono quelle delle IA

Repubblica.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di ricercatori ha condotto uno studio per valutare le capacità diagnostiche di ChatGpt e Gemini ottenendo risultati molto meno brillanti rispetto a quelli conseguiti dai neurologi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

le capacit224 di diagnosi neurologica dell8217uomo battono quelle delle ia

© Repubblica.it - Le capacità di diagnosi neurologica dell’uomo battono quelle delle IA

In questa notizia si parla di: capacit - diagnosi

L’intelligenza artificiale aiuta nelle diagnosi neurologiche - L’intelligenza artificiale ridisegna il panorama della neurologia e aiuta nella diagnosi precoce di Alzheimer e Parkinson. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

A Sassari una diagnosi genetica di Parkinson-Demenza - Pubblicata sulla rivista Neurology la ricerca realizzata dagli specialisti dell’Aou di Sassari che mette in luce un possibile trattamento terapeutico di precisione personalizzato. Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Capacit224 Diagnosi Neurologica Dell8217uomo