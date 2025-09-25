Le banche e gli extraprofitti Patuelli | sono stati tempi duri | Non miniamo la stabilità

Prima un invito alla prudenza, dettato dal contesto globale: "Per l’economia i rischi internazionali sono nuovamente cresciuti, anche con crescenti problematiche nei cambi". Poi un messaggio diretto alle istituzioni, impegnate nella definizione della legge di Bilancio: "Le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi di imprese e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali, guerre, cui hanno fatto e fanno fronte con grandi aumenti di capitale, accantonamenti e ristrutturazioni sempre socialmente rispettose e realizzate con costruttivi accordi con le rappresentanze sindacali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

