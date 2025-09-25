Le auto cinesi di Byd conquistano l’Europa e sta arrivando Xiaomi

Quifinanza.it | 25 set 2025

Il mercato dell’auto europeo ha dato forti segnali di ripresa ad agosto. La crescita del 5,3% su base annua è trainata dalle elettriche, mentre crollano le vendite di vetture a benzina e diesel. Bene anche il mercato italiano e i marchi Stellantis, questi ultimi al secondo mese positivo consecutivo dopo un lungo periodo di difficoltà. Ad aiutare i numeri del mercato automobilistico e soprattutto delle auto elettriche ci sono i marchi cinesi, Byd in testa. Il colosso specializzato nelle vetture a batteria ha nuovamente superato Tesla, che invece continua a crollare, e si è ricavato una quota di mercato dell’1,3%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

