Le assenze per covid non sono malattia azienda monzese condannata a riassumere il dipendente

Una sentenza della Corte di Cassazione, pubblicata ad agosto di quest'anno, ha confermato integralmente la decisione della Corte d’Appello di Milano, disponendo la reintegra di Nicola, operaio del settore Igiene ambientale dell'azienda Sangalli di Monza, licenziato nel luglio 2022 per presunto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

