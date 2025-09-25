Le armi per regolare le faide Bombe e fucili venduti ai clan Ergastolano siciliano assolto

Ilgiorno.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era accusato di approfittare dei permessi premio in cui lasciava il carcere di Monza per fare da intermediario nella vendita di armi da fuoco comuni e da guerra ai calabresi per regolare le loro faide. La Procura della Direzione distrettuale antimafia di Milano aveva chiesto la condanna a 8 anni di reclusione, invece il Tribunale di Monza ne ha deciso l’assoluzione. A Salvatore Cascino, 63 anni, originario di Mazzarino, condannato all’ergastolo nel 2000 per omicidio aggravato e associazione mafiosa dalla Corte di Assise di Caltanissetta, la Direzione distrettuale antimafia di Milano era arrivata per alcune intercettazioni telefoniche che si riferivano "all’ergastolano" quando si parlava del commercio illegale di mitragliette Uzi, fucili da assalto Ak47, Colt M16, pistole Glock e Beretta, nonché bazooka e bombe a mano Mk2 “ananas”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

