Le ali di Icaro contro le relazioni tossiche

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentina Livi è una cantautrice fanese. E proprio in questi giorni è uscito il suo nuovo singolo, inedito Icaro. La stessa artista spiega il suo nuovo brano: "spesso ci ritroviamo in relazioni tossiche. Spesso pensiamo di essere le vittime. Spesso però non è così. Quando me ne sono resa conto ho deciso di allontanare tutto ciò che era amore, tutto ciò che potevo sporcare o distruggere". Un testo con musica originale, che la Livi ha scritto due anni fa come racconta: "Icaro parla di una relazione tossica, dove c’è una parte sana e una malata, in questo caso io non stavo bene con me stessa e spesso ferivo le persone che mi amavano, ho rinunciato a grandi amori, per paura per autosabotaggio, mi rendevo conto che dovevo fare un lavoro su me stessa e per un bel periodo ho deciso di rimanere da sola per salvare le persone che amavo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

