Le ali di Icaro contro le relazioni tossiche
Valentina Livi è una cantautrice fanese. E proprio in questi giorni è uscito il suo nuovo singolo, inedito Icaro. La stessa artista spiega il suo nuovo brano: "spesso ci ritroviamo in relazioni tossiche. Spesso pensiamo di essere le vittime. Spesso però non è così. Quando me ne sono resa conto ho deciso di allontanare tutto ciò che era amore, tutto ciò che potevo sporcare o distruggere". Un testo con musica originale, che la Livi ha scritto due anni fa come racconta: "Icaro parla di una relazione tossica, dove c’è una parte sana e una malata, in questo caso io non stavo bene con me stessa e spesso ferivo le persone che mi amavano, ho rinunciato a grandi amori, per paura per autosabotaggio, mi rendevo conto che dovevo fare un lavoro su me stessa e per un bel periodo ho deciso di rimanere da sola per salvare le persone che amavo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: icaro - relazioni
Spesso ci ritroviamo in relazioni tossiche. Spesso pensiamo di essere le vittime. Spesso non è così. Quando l'artista se ne rende conto, decide di allontanare tutto ciò che era amore , tutto ciò che poteva sporcare o distruggere. ICARO è il nuovo singolo di Vale - facebook.com Vai su Facebook
Le ali di Icaro contro le relazioni tossiche; La caduta di Icaro, il quadro di Marc Chagall sulla fragilità; Oltre i muri dell’ex manicomio di Bisceglie “A riposare ossa e ali” : viaggio nel Don Uva.
Le ali di Icaro contro le relazioni tossiche - Il videoclip su YouTube è andato subito bene nel giro di pochi giorni ... Segnala msn.com
«I miei brani contro la paura». La fanese Valentina Livi ha pubblicato sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Icaro” - Un grido liberatorio tra luce e ombra: è questo ciò che suscita il nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali, della ... Secondo msn.com