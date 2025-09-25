Lazio-Roma il meteorologo Filippo Thiery celebra la vittoria giallorossa con uno sfottò in diretta su Rai 3

I tifosi della Roma continuano a celebrare la vittoria nel derby contro la Lazio per 1-0, grazie al gol decisivo di Lorenzo Pellegrini. Tra meme e sfottò social l’eco di questa partita continua a far parlare tifosi e appassionati. Tra loro anche il meteorologo Filippo Thiery che, ospite di Geo su Rai 3, ha voluto celebrare il successo giallorosso con uno sfottò ironico legato al meteo, mostrando il tramonto a Palo Laziale e aggiungendo un tocco di leggerezza a un derby che rimarrà nella memoria dei tifosi per molto tempo. Durante la puntata del 24 settembre 2025, Thiery (dichiarato tifoso romanista) ha mostrato il tramonto a Palo Laziale, piccolo comune del litorale romano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

