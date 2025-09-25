Lazio confronto serrato a Formello dopo il ko nel derby | 3 giocatori hanno chiesto scusa

Calcionews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’ambiente biancoceleste prova a ricompattarsi Un confronto lungo, serrato, a tratti duro, ma necessario per guardarsi in faccia e provare a ripartire. La ripresa degli allenamenti a Formello è stata preceduta da un lungo vertice di oltre mezz’ora tra la squadra, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio confronto serrato a formello dopo il ko nel derby 3 giocatori hanno chiesto scusa

© Calcionews24.com - Lazio, confronto serrato a Formello dopo il ko nel derby: 3 giocatori hanno chiesto scusa

In questa notizia si parla di: lazio - confronto

Roma e Lazio, certezze e scommesse: il confronto tra chi guida e chi rincorre

Serrone, venerdì importante confronto per la Filiera Agroalimentare e Vitivinicola del Lazio

Lazio-Roma in serie A: chi vince il confronto economico nel Derby

lazio confronto serrato formelloLazio, confronto di squadra a Formello: le scuse di Tavares, Guendouzi e Belahyane - A Formello, dopo il derby, si è svolto un confronto serrato e duro in cui Sarri e il ds Fabiani hanno chiamato tutti al apporto per oltre mezz’ora, prima dell’allenamento. Si legge su laziopress.it

Lazio, confronto a Formello tra mister e società. Cosa è successo? - Lazio, serve una scossa: confronto a Formello con la società per ripartire nella maniera migliore La stagione è appena cominciata, ma in casa Lazio suona già un campanello d’allarme. lazionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio Confronto Serrato Formello