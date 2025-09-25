L' avviso sotto i post su Threads | Questo utente è un terrorista Antifa Ma è una catena autoironica

Il messaggio è stato avvistato soprattutto su Threads, la piattaforma di Meta. Ma secondo alcuni utenti si tratta di un messaggio copiato e incollato (forse in tono polemico). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'avviso sotto i post su Threads: «Questo utente è un terrorista Antifa». Ma è una catena autoironica

In questa notizia si parla di: avviso - sotto

Multiutility Acea sotto attacco, pubblicati 2,9 TB di dati ma nessun avviso sul sito ufficiale

AVVISO AGLI ABBONATI E NON DI CATANIA JAZZ Questo sotto è il programma della stagione al Teatro Metropolitan di Catania . Iniziamo ufficialmente il 23 ottobre con un gruppo che è stato candidato agli ultimi Grammy, il quartetto di Cedric Hanriot & Time I - facebook.com Vai su Facebook

L'avviso sotto alcuni post su Threads: «Questo utente è un terrorista Antifa». È iniziata la caccia alle streghe? - «Questo utente è sospettato di far parte di un'organizzazione terroristica chiamata Antifa », si legge in un avviso scritto in corsivo sotto un post su Threads. Secondo msn.com