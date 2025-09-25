Lavoro nel 2025 in Emilia-Romagna già 47 morti Allarme cassa integrazione | ore in aumento del 20%

Parmatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, da gennaio a settembre, sono stati 47 i morti sul lavoro in Emilia-Romagna. Nello stesso periodo sono state denunciate 4.878 malattie professionali e 45.438 infortuni, stabili rispetto al 2024. Succede soprattutto nei settori più esposti, come edilizia e agricoltura, e crescono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoro - emilia

Reggio Emilia, notte di lavoro per salvare un gattino

Laureati in Scienze dell’Educazione: verso la soluzione per 400 titoli non più abilitanti nei servizi per l’infanzia. Pressing su Governo e Regione Emilia-Romagna per garantire il lavoro a settembre

Dazi Usa, in Emilia-Romagna a rischio oltre 25 mila posti di lavoro

lavoro 2025 emilia romagnaLa crisi si allarga: 10mila lavoratori coinvolti in Emilia-Romagna - Allarme della Cgil che conta 50 vertenze e chiede di inserire al più presto nel Patto per il lavoro norme salva- Da bologna.repubblica.it

lavoro 2025 emilia romagnaL’industria ha perso 18mila occupati. Cresce il lavoro povero - L’Ires: “Donne e servizi trainano, ma nei settori meno ricchi” ... Da bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro 2025 Emilia Romagna