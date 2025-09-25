Lavoro nel 2025 in Emilia-Romagna già 47 morti Allarme cassa integrazione | ore in aumento del 20%

Nel 2025, da gennaio a settembre, sono stati 47 i morti sul lavoro in Emilia-Romagna. Nello stesso periodo sono state denunciate 4.878 malattie professionali e 45.438 infortuni, stabili rispetto al 2024. Succede soprattutto nei settori più esposti, come edilizia e agricoltura, e crescono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it