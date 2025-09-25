Lavoro Inclusione e Futuro | un convegno sul modello UniReggio
La Calabria che non si arrende si dà appuntamento a Reggio Calabria il prossimo 26 settembre per un evento unico nel suo genere: il convegno "Lavoro, Inclusione e Futuro: Il Modello UniReggio, Orgoglio Calabrese", promosso da UniReggio.Reggio Calabria si prepara a vivere un momento di alto valore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: lavoro - inclusione
Lavoro e inclusione: progetto approvato dal consiglio comunale di Martina Franca Ieri
Assegno di Inclusione 2025: chi è esonerato dagli obblighi di attivazione al lavoro
Inclusione e lavoro nei luoghi della cultura: a Pompei il primo incontro della rete “Lavoro e turismo: la grande sfida possibile”
Inclusione sociale e lavoro dignitoso: tre anni del progetto “Officina delle opportunità” promosso dal Vicariato di Roma, @RegioneLazio e @Roma. Il primo ottobre la presentazione dei risultati con @roccapresidente e @gualtierieurope. - X Vai su X
Si è tenuto questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio di Foggia, il primo Tavolo Tecnico per il Lavoro dei Migranti, con l'obiettivo di incrementare l'inclusione e la formazione per l'occupazione dei migranti nel territorio di Capitanata. Profic - facebook.com Vai su Facebook
"Lavoro, Inclusione e Futuro": un convegno sul modello UniReggio - La Calabria che non si arrende si dà appuntamento a Reggio Calabria il prossimo 26 settembre per un evento unico nel suo genere: il convegno "Lavoro, Inclusione e Futuro: Il Modello UniReggio, ... Secondo reggiotoday.it
Il futuro del mondo del lavoro in discussione a Lisbona - "Il futuro del mondo del lavoro non dipende solo dalla tecnologia o dalle politiche aziendali, ma soprattutto dalle persone". Lo riporta ansa.it