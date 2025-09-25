Lavoro Inclusione e Futuro | un convegno sul modello UniReggio

Reggiotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Calabria che non si arrende si dà appuntamento a Reggio Calabria il prossimo 26 settembre per un evento unico nel suo genere: il convegno "Lavoro, Inclusione e Futuro: Il Modello UniReggio, Orgoglio Calabrese", promosso da UniReggio.Reggio Calabria si prepara a vivere un momento di alto valore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoro - inclusione

Lavoro e inclusione: progetto approvato dal consiglio comunale di Martina Franca Ieri

Assegno di Inclusione 2025: chi è esonerato dagli obblighi di attivazione al lavoro

Inclusione e lavoro nei luoghi della cultura: a Pompei il primo incontro della rete “Lavoro e turismo: la grande sfida possibile”

lavoro inclusione futuro convegno"Lavoro, Inclusione e Futuro": un convegno sul modello UniReggio - La Calabria che non si arrende si dà appuntamento a Reggio Calabria il prossimo 26 settembre per un evento unico nel suo genere: il convegno "Lavoro, Inclusione e Futuro: Il Modello UniReggio, ... Secondo reggiotoday.it

lavoro inclusione futuro convegnoIl futuro del mondo del lavoro in discussione a Lisbona - "Il futuro del mondo del lavoro non dipende solo dalla tecnologia o dalle politiche aziendali, ma soprattutto dalle persone". Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Inclusione Futuro Convegno