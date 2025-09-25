Lavoro e investimenti Solo così possiamo tornare leader globali
"Il comparto tessile, come molti altri, sta attraversando una fase di profonde trasformazioni, dovute a sfide legate alle transizioni ambientale e digitale, alla sostenibilità, al ricambio generazionale e alla necessità di innovazione tecnologica. È fondamentale ripensare il modello di business per sostenere le imprese in questo percorso di cambiamento. Le aziende pratesi e toscane del settore sono da sempre abituate a gestire cicli produttivi variabili, ma oggi si trovano a fronteggiare una situazione senza precedenti, una crisi aggravata da fattori geopolitici, aumento dei costi energetici e introduzione di nuovi dazi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lavoro - investimenti
Lavoro, Forlani (Inapp): “Adeguare risorse umane per rafforzare sistema investimenti”
Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Governare l’IA con investimenti nella formazione e nella competitività”
lavoro, tiso(accademia ic): “mismatch tra domanda e offerta, servono investimenti”
L'annuncio a Confindustria Siracusa. Il CEO Bellina: "Non solo manutenzione, ma investimenti per l'efficienza e il ripristino dell'impianto" #B2GSicily #Priolo #Siracusa #Industria #Energia #Manutenzione #Investimenti #Lavoro #Confindustria #PoloIndustrial - facebook.com Vai su Facebook
Dt #Fiorentina (Daniele #Pradè): “Fiducia illimitata in #Pioli: è il nostro condottiero e un uomo di grande esperienza. Il Presidente #Commisso ha fatto investimenti importanti e abbiamo un’ottima squadra. Certo non ci aspettavamo questi risultati, ma dobbiamo - X Vai su X
Lavoro, Forlani (Inapp): "Adeguare risorse umane per rafforzare sistema investimenti" - “La cultura della formazione serve, è indispensabile per il sistema produttivo, per il mercato del lavoro e per le persone, per affrontare problemi complessi derivanti dall'innovazione tecnologica e ... Riporta adnkronos.com
Lavoro, turismo e investimenti: il Mezzogiorno fa volare l’Italia - L’occupazione nel primo trimestre 2025 continua a crescere in termini percentuali più della media del Paese. Come scrive ilmattino.it