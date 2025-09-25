Lavoro dignitoso occorre fare rete | In campo Confcooperative e Diocesi

Bergamo. “In un tempo segnato da guerre e distruzione, vogliamo dare spazio alla speranza e promuovere l’inclusione. Non lo facciamo limitandoci a pronunciare belle parole ma dando vita ad azioni concrete come questa. È un passaggio che si inserisce in un percorso d’impegno più ampio volto a valorizzare la persona che, in quanto essere umano, ha fragilità più o meno manifeste”. Così don Cristiano Re, delegato vescovile per la Vita sociale e la Mondialità della Diocesi di Bergamo, illustra lo spirito che anima la collaborazione tra Confcooperative Bergamo e la Diocesi di Bergamo per favorire l’inserimento lavorativo, prestando particolare attenzione a chi si trova in situazioni di svantaggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

