Lavoro a Bergamo tecnici e operai specializzati i più richiesti Piantoni | Sempre più assunzioni dirette a tempo indeterminato

La domanda di lavoratori in somministrazione giunta alle Agenzie da parte delle imprese in provincia di Bergamo nel primo semestre 2025 ha registrato una ulteriore contrazione rispetto alla situazione di un anno fa (-27%), la quarta consecutiva, ma per la prima volta da inizio 2023 si registra una leggera ripresa rispetto ai sei mesi precedenti, pari al 4%, che lascia intravvedere una possibile stabilizzazione del ciclo. Sono le indicazioni dell’ Osservatorio Confindustria Bergamo -Agenzie Per il Lavoro, costituito nel 2020 in sinergia con Assolombarda e di Confindustria Brescia, che nel corso degli anni ha visto l’ampiamento del panel delle agenzie e il passaggio dalla frequenza trimestrale alla cadenza semestrale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lavoro a Bergamo, tecnici e operai specializzati i più richiesti. Piantoni: “Sempre più assunzioni dirette a tempo indeterminato”

In questa notizia si parla di: lavoro - bergamo

Taxi a Bergamo, chieste più licenze. «Ma il lavoro è calato, non ne servono altre»

Lavoro, pensioni, digitale: l’impegno della FNP CISL Bergamo per gli anziani

Bergamo Informagiovani lancia una sfida: raccontare il lavoro alle nuove generazioni usando le storie

Anche durante l’anno appena concluso, il lavoro dell’Ufficio Vertenze della CISL di Bergamo ha prodotto risultati tangibili per i lavoratori assistiti, oltre 1500, che ha “riportato” nelle tasche di dipendenti alle prese con licenziamenti ingiusti, crisi d’impresa, pagh - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro a Bergamo, tecnici e operai specializzati sono i più richiesti. Il dg di Confindustria: «Prevalgono le assunzioni dirette a tempo indeterminato» - Le percentuali delle figure maggiormente richieste dalle aziende ... Si legge su bergamo.corriere.it

Offerte di lavoro a Bergamo: operai, impiegati, parrucchieri e tecnici informatici nel nuovo bollettino. E c’è anche Mc Donald’s - È stato pubblicato il nuovo bollettino con tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l'impiego della Provincia. Segnala bergamo.corriere.it