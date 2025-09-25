Lavori sull' A26 chiude per una notte il casello di Arona

Chiude per una notte il casello di Arona sull'A26.A darne comunicazione è Autostrade per l'Italia, che in una nota stampa informa che per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di domenica 28 alle 6 di lunedì 29 settembre, sarà chiusa la stazione di Arona, in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

