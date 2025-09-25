Lavori sul corso la ditta non riprende gli interventi | in arrivo sanzioni
I lavori in corso Umberto I, a Macerata Campania, riprenderanno. Anzi, gli operai avrebbero dovuto riaprire il cantiere già all'inizio di settembre ma ad oggi l'arteria continua ad essere aperta e i lavori non completati. A fare piena luce sulla vicenda è il sindaco Giovanni Battista Di Matteo.“A. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: lavori - corso
Beic, un percorso ad ostacoli. Fosti si dimette da presidente. Ma i lavori in corso vanno avanti
Calciomercato Inter, lavori in corso a centrocampo: da Ederson a Richard Rios. La lista degli obiettivi per il dopo Calhanoglu
Roma-Wesley, missione quasi compiuta. Lavori in corso anche per l’attacco
Autostrade per l'Italia informa che, a causa di lavori in corso sull'A14-dir nel tratto degli svincoli di Lugo e Cotignola, nella ` (dalle 21 fino alle 5 di venerdì 26) due uscite dell’autostrada saranno chiuse. Gli automobil - facebook.com Vai su Facebook
Ho incontrato il Presidente della Repubblica Araba Siriana, Ahmed Al Sharaa, nell’ambito della partecipazione ai lavori della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale dell’ONU. L’incontro ha costituito l’occasione per confermare il sostegno dell’Italia a - X Vai su X
Lavori di ristrutturazione da affidare in corso d'opera a una nuova ditta - Sì, può far eseguire i lavori esterni da una ditta diversa, anche se si tratta della fase finale di un intervento edilizio già avviato con altra impresa. corriere.it scrive
Superstrade: lavori in corso eterni. Stupidità, cattiveria o altro? - Sono centinaia i chilometri di strade a 2 corsie dove si viaggia su una sola. Segnala ilfattoquotidiano.it