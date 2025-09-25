Lavori sul corso la ditta non riprende gli interventi | in arrivo sanzioni

I lavori in corso Umberto I, a Macerata Campania, riprenderanno. Anzi, gli operai avrebbero dovuto riaprire il cantiere già all'inizio di settembre ma ad oggi l'arteria continua ad essere aperta e i lavori non completati. A fare piena luce sulla vicenda è il sindaco Giovanni Battista Di Matteo.“A. 🔗 Leggi su Casertanews.it